Nouvel échec des républicains pour réformer l'Obamacare

(Cogeco Nouvelles) - Les républicains ont à nouveau échoué vendredi à abroger l'Obamacare, ce qui constitue un sérieux revers pour le président Donald Trump.

C’est un coup dur pour le président américain. Le Sénat américain a rejeté l’abrogation partielle de l’Obamacare, à l’issue d’un vote tendu.

Cela pourrait mettre fin aux efforts déployés par le Parti républicain afin de supprimer cette réforme emblématique de la présidence de Barack Obama.

Bien que ce soit leur cheval de bataille depuis maintenant sept ans, les républicains, minés par les dissensions internes, ne parviennent pas à démanteler de cette couverture santé mise en place en 2010. D’ailleurs, le président Trump n’avait pas caché son enthousiasme avant le vote, comme en fait foi une publication sur Twitter.

Go Republican Senators, Go! Get there after waiting for 7 years. Give America great healthcare!

Trois républicains votent contre le texte

Le sénateur républicain John McCain, de retour au Sénat malgré le cancer qui l'afflige, a voté contre cette abrogation partielle de l'Obamacare, tout comme deux républicains modérés. Photo: The Associated Press

Trois sénateurs républicains – John McCain, Susan Collins et Lisa Murkowski – ont joint leurs voix à celles des démocrates pour voter contre le texte proposé au Sénat. En fait, il a été rejeté par 51 voix contre 49. Pourtant, les républicains ont une majorité de 52 sièges au Sénat, la chambre haute du Congrès, sur 100.

Après des mois de vains efforts, ce vote porte un coup dur au parti républicain et à l'ambition du président Trump de démanteler les réformes de santé de son prédécesseur.

Le sénateur McCain avait ainsi menacé jeudi, avec deux autres sénateurs, de bloquer la machine législative en votant contre le projet.

Les républicains tiennent les deux chambres du Congrès, mais ne disposent que de 52 sièges sur 100 au Sénat, ce qui rend toute défection presque fatale.

« Nous devons à présent revenir à la bonne manière de légiférer et renvoyer le projet de loi en commission, organiser des auditions, écouter les deux côtés [...] et produire une loi qui offre en fin de compte une couverture de santé abordable aux Américains », a déclaré M. McCain dans un communiqué.

Quant à Donald Trump, il était visiblement très déçu du dénouement du vote: «3 républicains et 48 démocrates ont laissé tomber la population américaine», a-t-il écrit sur Twitter, vendredi. «Comme j'ai dit depuis le début, laissons ObamaCare imploser. Regarder bien!»

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!