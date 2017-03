Nouveau décret de Donald Trump sur l'immigration: l'Irak retiré de la liste

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a signé lundi une nouvelle version de son décret sur l'immigration, dans l'espoir que cette mouture résistera aux contestations judiciaires pour interdire l'émission de nouveaux visas aux ressortissants de six pays majoritairement musulmans et mettre fin au programme américain de réfugiés.

Le nouveau décret ne touche plus l'Irak, mais les ressortissants de la Syrie, du Soudan, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie et du Yémen sont toujours concernés.

M. Trump a signé le nouveau décret en privé lundi. La tâche de le présenter au public a été confiée au procureur général Jeff Sessions, au secrétaire d'État Rex Tillerson et au secrétaire de la Sécurité intérieure John Kelly.

Aucune conférence de presse du porte-parole Sean Spicer n'était prévue, ce qui donne l'impression que le président cherche à se distancer du décret.

Le nouveau décret est plus spécifique que la version précédente et précise que l'interdiction d'entrée aux États-Unis pour les 90 prochains jours ne s'applique pas aux détenteurs de visas ou de permis de travail valides.

La Maison-Blanche a rayé l'Irak de la liste à la demande du département d'État et du Pentagone, qui ont fait valoir le rôle crucial que joue le pays dans la lutte contre Daech (le groupe armé État islamique).

Les Syriens ne font plus non plus l'objet d'une interdiction illimitée, même si M. Trump avait déclaré pendant la campagne qu'ils présentent une menace particulière pour la sécurité des États-Unis.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes lundi, des représentants des départements de la Sécurité intérieure et de la Justice ont expliqué que cette interdiction est nécessaire pour permettre au gouvernement d'étudier ce qu'on pourrait faire de plus pour examiner les antécédents des visiteurs potentiels.

Ces responsables ont révélé que 300 personnes qui sont arrivées aux États-Unis en tant que réfugiés font l'objet d'une enquête pour terrorisme. Ils n'ont toutefois pas voulu dire combien de ces 300 personnes proviennent des six pays ciblés ou depuis combien de temps elles sont aux États-Unis.

Le décret suspend enfin pour 120 jours le programme américain de réfugiés. Il entrera en vigueur le 16 mars.