Énormes incendies au Portugal: le pays se relève mal de la catastrophe

Des voitures de personnes qui ont tenté de traverser un incendie qu'elles croyaient pas dangereux pour leur vie./Photo: The Associated Press

Des voitures de personnes qui ont tenté de traverser un incendie qu'elles croyaient pas dangereux pour leur vie./Photo: The Associated Press

(98,5 FM) - Les pompiers sont parvenus depuis plus d'une semaine à stopper la progression du feu de forêt qui faisait rage depuis le 17 juin, dans le centre du Portugal. Certes, ils ont peut-être maîtrisé l'immense incendie de Pedrogao Grande, qui a fait 64 morts et 200 blessés, mais les Portugais ont du mal à se remettre de ce drame national.

Il aura fallu cinq jours pour circonscrire les flammes en raison des « conditions météo très adverses », marquées par des températures très élevées et des changements de direction du vent, a expliqué le commandant. En outre, le terrain accidenté a compliqué le déplacement des secours.

Depuis, on tente d’expliquer les causés ayant provoqué la mort de plus de 60 personnes. L’une des explications est la communication défaillante entre les autorités sur place. Des gens se sont donc enfoncés dans le brasier pensant qu’ils pouvaient utiliser certaines routes, qui finalement, étaient attaquées par l’incendie de forêt.

«Des personnes ont cru qu’elles pouvaient passer à travers les flammes, a expliqué dimanche notre collaborateur Régis Le Sommier, en direct du Portugal. Or, les pneus des voitures, dans un tel brasier, explosent instantanément, et les jantes s’enfoncent dans le bitume devenu très mou. Le véhicule est donc bloqué. Ce qui se passe ensuite, c’est que les personnes suffoquent à l’intérieur de la voiture. Si elles sortent dehors, c’est la carbonisation.»

Par ailleurs, d'autres gens ont carrément été piégés par les flammes arrivant soudainement des deux côtés de la route.

L’incendie de Gois était le deuxième plus important de la région après celui de Pedrogao Grande, qui avait démarré samedi et consumé quelque 30 000 hectares de forêt et broussaille, avant d’être contrôlé mercredi en début de soirée.

Quelques milliers de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre ces divers incendies.