Neuf morts dans une tragédie qui serait liée au trafic humain au Texas

Le camion qui a servi à transporter la trentaine de personnes était situé dans le stationnement d'un Walmart./Photo: The Associated Press

SAN ANTONIO - Au moins neuf personnes sont mortes après avoir été abandonnées dans l'arrière d'un semi-remorque garé dans un stationnement de Walmart dans une chaleur intense au Texas, ont indiqué les autorités, dimanche, disant croire à une tragédie liée au trafic d'immigrants

Le Service de l’Immigration et des Douanes aux États-Unis a abaissé le nombre de personnes mortes retrouvées dans l'arrière du semi-remorque de 10 à 9.

Thomas Homan, le directeur intérimaire de l'agence, a déclaré à l'Associated Press que deux personnes étaient mortes dans un hôpital. Mais la porte-parole de l'agence, Liz Johnson, a dit qu'une seule personne était décédée dans un hôpital.

Huit corps morts ont été trouvés dans le camion, ce qui porte le nombre total de morts à neuf.

Le chauffeur a été arrêté, et près de 20 autres personnes secourues ont été hospitalisées dans un état grave, plusieurs souffrant d'insolation et de déshydratation extrême.

Huit personnes ont été découvertes sans vie dans le semi-remorque dans la nuit de samedi à dimanche à San Antonio. Deux autres personnes sont mortes à l'hôpital.

La température avait atteint les 38 degrés Celsius, samedi, ne s'abaissant en dessous de 32 degrés qu'après 22h, selon le service météorologique national.

La remorque du camion ne disposait pas d'un dispositif de climatisation fonctionnel, a affirmé le chef du service de sécurité incendie de San Antonio, Charles Hood, en conférence de presse.

Les corps des personnes retrouvées étaient «très chauds au toucher», a-t-il ajouté, précisant qu'aucun signe de la présence d'eau n'avait été aperçu.

Selon les entrevues préliminaires avec des survivants, le directeur de l'agence fédérale des douanes et de l'immigration, Thomas Homan, a affirmé à l'Associated Press qu'il pourrait y avoir eu plus de 100 personnes dans le camion à un certain moment. Trente-huit ont été trouvées à l'intérieur, et les autres auraient fui, selon les autorités.

M. Homan a indiqué que certains des survivants ont affirmé être originaires du Mexique.

Selon le chef de police de San Antonio, William McManus, une personne venue du camion avait approché un employé du Walmart qui se trouvait dans l'aire de stationnement pour lui demander de l'eau, tard samedi soir ou dimanche matin.

L'employé a alors fourni de l'eau à cet individu et a ensuite contacté la police, a poursuivi M. McManus.

Le chef de police a confirmé l'arrestation du conducteur du véhicule, mais n'a pas dévoilé l'identité de celui-ci.

Plusieurs des personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la remorque du camion étaient des adultes dans la vingtaine et la trentaine, a indiqué M. McManus, signalant en outre la présence d'enfants qui semblent être en âge d'aller à l'école.

Le département américain de la Sécurité intérieure prête assistance au déroulement de l'enquête.

En 2011, le conducteur d'un camion à remorque dans lequel 19 migrants morts avaient été retrouvés en 2003 a été condamné à une peine d'emprisonnement de près de 34 ans.