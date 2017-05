Le reportage de Jonathan Bernard

Chargement du lecteur ...

(Cogeco Nouvelles) - Nathalie Normandeau et ses six co-accusés n'auront pas droit une enquête préliminaire et iront directement en procès.

Le ministère public a déposé ce matin au palais de justice de Québec un acte d'accusation direct.

Détails à suivre.