Mystérieuse disparition un soir de St-Valentin

(98,5 FM) - Le soir du 14 février 2007, Philippe Lajoie, 23 ans, disparaissait sans laisser de trace. Dix ans plus tard, sa famille éplorée cherche toujours à comprendre ce qui lui est arrivé.

Philippe Lajoie était un jeune homme sans histoire. À 23 ans, il venait tout juste de faire l’acquisition de son entreprise, une porcherie à Yamachiche avec son frère.

Le soir du 14 février 2007, il fait tempête. Les bourrasques de vent sont intenses et la neige tombe abondamment. Philippe Lajoie prend tout de même la route, car il doit aller nourrir ses porcs à la porcherie qui se trouve à environ 40 km de chez lui.

Comme il n’est pas de retour après quelques heures, son père commence à s’inquiéter. Il décide de se rendre lui aussi à la porcherie à la recherche de son fils.

Sur place, il remarque que la camionnette de son fils est garée en face de la porcherie avec une porte ouverte. Lorsqu’il s’approche de la voiture, il s’aperçoit que la clé est toujours dans le contact. Il se dirige vers la porcherie, dont les lumières sont allumées. Mais il ne voit pas son fils et les porcs sont nourris.

Dix longues années se sont écoulées depuis ce tragique 14 février 2007 et la famille de Philippe Lajoie cherche toujours à résoudre cette mystérieuse disparition.

«Après 10 ans, c’est comme si ça venait d’arriver. Pour les proches, il n’y a rien qui a changé, on en parle tous les jours. Il y a un gros poster de lui sur le frigidaire. On n’a rien oublié. Quand ils ont trouvé la petite Cédrika, j’ai pensé que c’était Philippe parce que c’était dans le même coin. Par hasard, ils ont trouvé la petite et ça peut arriver à Philippe», a raconté le père.

Monic Néron indique que la Sûreté du Québec a pris cette affaire au sérieux, déployant près de 100 policiers pour ratisser le secteur pendant 10 jours.

«On a traité cette histoire comme une scène de crime, explique-t-elle. On a envisagé l’accident, l’erreur sur la personne. Est-ce que Philippe Lajoie a été témoin de quelque chose qu’il n’aurait pas dû voir? À l’époque, il semblerait qu’il y avait des activités illicites dans le coin.»

Selon le père interviewé, cette disparition est très mystérieuse.

«La neige a effacé toutes les pistes et probablement tous les indices aussi. C’est ça qui est malheureux. Mais on est convaincu que quelqu’un sait quelque chose.»

Vous détenez cette informations ? Transmettez-là de manière anonyme et confidentielle 24/7 au 1 800-659-4264.

Pour joindre notre journaliste: monic.neron@985fm.ca | Bur. 514-787-7809

(Avec les informations de Monic Néron)