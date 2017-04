Émouvante cérémonie pour Janine Sutto

On en parle en ondes : Les funérailles de Janine Sutto (6:31) Publié le lundi 10 avril 2017 dans Le Québec maintenant Avec Thérèse Parisien

MONTRÉAL - Les funérailles officielles de la grande comédienne Janine Sutto ont été célébrées, lundi après-midi, en l'église Saint-Germain, dans l'arrondissement Outremont, à Montréal.

C'est l'archevêque de Montréal, Christian Lépine, qui préside la cérémonie, à laquelle assistent plusieurs artistes. Les politiciens sont aussi représentés: le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, le maire de Montréal, Denis Coderre, et la ministre fédérale du Patrimoine, Mélanie Joly, ont été vus dans l'assistance.

Mme Sutto s'est éteinte le 28 mars à l'âge de 95 ans. Elle laisse dans le deuil sa fille, la comédienne Mireille Deyglun, son gendre, l'ancien journaliste Jean-François Lépine, et ses deux petits-enfants, Félix et Sophie Lépine.

Catherine Major a interprété, seule au piano, «Notre sentier» de Félix Leclerc, un homme que Mme Sutto avait bien connu alors qu'ils habitaient tous les deux à Vaudreuil. Puis, André Robitaille a demandé aux membres de la famille de venir dire quelques mots. Jean-François Lépine a souligné que Mme Sutto «voulait que l'on souligne son oeuvre avec simplicité - ce n'est pas tout à fait réussi...».

Sophie Lépine a rappelé de bons souvenirs et quelques petites leçons de vie: «Il faut se battre pour être heureux (...) Il faut critiquer pour avancer», comme disait sa grand-mère. «Mon Dieu que c'est triste Orly, avec ou sans Janine», a laissé tomber la jeune femme, paraphrasant Brel. Le grand Jacques que la comédienne Kathleen Fortin, qui était elle aussi des «Belles-Soeurs», est venue emprunter encore pour «La Chanson des vieux amants».

Le petit-fils de Janine Sutto, Félix Lépine, a rappelé quant à lui à quel point les 25 dernières années de sa grand-mère auront marqué «dans sa chair ses 25 premières années» à lui.

Le premier ministre Couillard avait plus tôt parlé d'une «petite grande femme» qui «inspire le plus grand des respects», et a dit espérer que son legs servira «de baume pour la peine que nous éprouvons». Il a aussi rappelé l'engagement de Mme Sutto envers sa fille handicapée Catherine, décédée il y a quelques années.

Dimanche, la dépouille de la comédienne avait été exposée en chapelle ardente dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal. Deux grandes photos de la comédienne accompagnaient le cercueil fermé. Le maire Coderre a rappelé aux funérailles lundi que la Ville avait fait de Mme Sutto, de son vivant, une «citoyenne d'honneur», et que le comité de toponymie se penchait sur son nom. Le maire Coderre a aussi cité un extrait de «La Reine morte» de Montherlant, qu'elle avait jouée.

Après les obsèques, membres de la famille, amis, camarades et dignitaires devaient se rassembler au Théâtre du Nouveau Monde pour une cérémonie en son honneur. La famille de Mme Sutto a aussi invité les gens à faire des dons à la Fondation Baluchon Alzheimer ou à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle.

Compagnon de l'Ordre du Canada, chevalière de l'Ordre national du Québec et chevalière de l'ordre des Arts et des Lettres de la République française, où elle était née, Janine Sutto a connu une carrière prolifique de plus de 70 ans au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Son rôle de «Mademoiselle L'Espérance», au côté de Gilles Latulippe dans la série télévisée «Symphorien», a été un des plus marquants de sa carrière. La comédienne bénéficiait déjà d'une notoriété enviable grâce à ses participations à de nombreux feuilletons radiophoniques et à la populaire émission «Les Belles Histoires des pays d'en haut». Elle a aussi joué dans d'innombrables pièces de théâtre. Vers la fin de sa carrière, elle est même montée sur les planches à Paris, faisant partie de la distribution de la comédie musicale inspirée de la pièce de Michel Tremblay, «Les Belles-Soeurs», présentée au Théâtre du Rond-Point à Paris.