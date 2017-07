Moscou réduit la présence diplomatique des États-Unis en Russie

(Cogeco Nouvelles) - Moscou va réduire la présence diplomatique des États-Unis en Russie en réponse à l'adoption par le Congrès américain de nouvelles sanctions la visant. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé vendredi que cette décision américaine témoigne de «russophobie».

Le Sénat américain a adopté jeudi des sanctions pour punir la Russie de son ingérence présumée dans l'élection présidentielle.

Le texte sera maintenant soumis au président américain Donald Trump, qui a le choix de le signer ou de le bloquer.



Face à cette initiative, Moscou demande à Washington de réduire, à partir du 1er septembre, à 455 le personnel de son ambassade et de ses consulats en Russie, et suspend l'utilisation par l'ambassade américaine d'une résidence en périphérie de la capitale russe et d'entrepôts.



En visite en Finlande jeudi, Vladimir Poutine avait assuré que la Russie devrait répondre à «l'insolence» des États-Unis.

«Nous voyons tout simplement une montée de l'hystérie antirusse», avait-il souligné, en ajoutant : «C'est très triste que les relations russo-américaines soient sacrifiées» à des fins de politique intérieure.

(Avec Romandie News)