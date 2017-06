Mort de l'ancien magnat de l'immobilier, Robert Campeau

OTTAWA - L'ancien magnat de l'immobilier Robert Campeau, qui avait acquis deux grandes chaînes de magasins aux États-Unis à la fin des années 1980, est décédé à l'âge de 93 ans.

Un avis de décès publié en ligne indique qu'il s'est éteint à sa résidence d'Ottawa, lundi. La cause de sa mort n'a pas été précisée.

Né près de Sudbury, en Ontario, il a fondé une entreprise de construction en 1953. Il a érigé une fortune en se lançant divers projets immobiliers.

M. Campeau avait construit des résidences et des immeubles de bureaux à Ottawa, à Toronto, en Californie, au Texas et en Floride.

Selon l'avis, M. Campeau s'est rapidement intéressé à des projets commerciaux.

On doit à son entreprise de nombreux édifices comme la Place de Ville, à Ottawa, ou les Terrasses de la Chaudière, à Gatineau.

Son entreprise a aussi bâti plus de 25 000 maisons dans la seule région d'Ottawa.

Il a amassé une fortune colossale, investissant plus de 11 milliards $ pour acquérir deux importantes chaînes de magasins aux États-Unis, Allied Stores et Federated Department Stores, à la fin des années 1980.

En 1990, son empire, construit en partie à l'aide d'obligations à haut risque, s'est écroulé sous les dettes. Robert Campeau a perdu alors une grande partie de sa fortune.

Congédié par l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, Robert Campeau s'est installé en Europe avant de revenir dans la capitale nationale en 2002.

En 1997, il avait dû vendre sa luxueuse maison torontoise de 28 000 pieds carrés à un prix bien inférieur aux 6,17 millions $ espérés.

Robert Campeau a consacré les dernières années de sa vie à des activités philanthropiques par l'entreprise d'une fondation familiale portant son nom.

L'avis de décès mentionne que M. Campeau laisse dans le deuil sa femme, six enfants et plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.

«Robert était un excellent nageur, skieur, pêcheur, chasseur et il adorait le golf. Il a toujours cru que son régime d'exercice était la clef pour sa bonne santé et sa longue vie», peut-on lire dans l'avis publié sur le site de la maison funéraire Arbor Memorial.

Ses funérailles seront célébrées à la cathédrale Notre-Dame, à Ottawa, jeudi matin.