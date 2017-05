Montréal réclame le remboursemenent de 160 000 $ de l'ex-maire Applebaum

MONTRÉAL - Même s'il a pris le chemin de la prison, la Ville de Montréal a entrepris des procédures judiciaires contre l'ex-maire Michael Applebaum dans l'espoir de se faire rembourser tout près de 160 000$.

Un ex-conseiller municipal, Saulie Zajdel, est aussi visé pour une somme de 34 000 $.

Plusieurs quotidiens, dont La Presse et Le Devoir, rapportent que les avocats de la métropole ont ainsi été mandatés pour récupérer les montants des indemnités de transition versées à l'ancien maire Michael Applebaum ainsi qu'à l'ancien conseiller municipal Saulie Zajdel, qui ont tous deux été reconnus coupables de corruption.

Dans le cas de l'ex-maire Applebaum, une indemnité de 159 719 $ lui avait été versée en juillet 2013.

Michael Applebaum avait accédé au poste de maire de Montréal en 2012, soit après la démission de Gérald Tremblay. Il a été arrêté par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) en juin 2013 et reconnu coupable de huit chefs d'accusation de fraude, d'abus de confiance et de complot, le 26 janvier. En mars dernier, Michael Applebaum a été condamné à une peine de 12 mois de prison ferme et à deux ans de probation.

Quant à M. Zajdel, Montréal lui réclame la somme de 33 936 $ octroyée en février 2010. L'ancien conseiller a plaidé coupable en mai 2015 de corruption.