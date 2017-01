Montréal-Nord: les résidents se sentent de moins en moins en sécurité

(98,5 FM) - Selon un sondage effectué par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les résidents de Montréal-Nord se sentent de moins en moins en sécurité dans leur quartier.

Fondateur de l'organisme Ali et les Princes de la rue, Ali Nestor connaît bien le quartier Montréal-Nord où il aide les jeunes à demeurer loin des gangs de rue en s’initiant aux sports de combat et arts martiaux.

«Oui, il y a un problème de gang de rue. Ça fait 15-20 ans qu’on dit qu’il y a un problème, a-t-il expliqué en entrevue avec Benoit Dutrizac mardi. Mais qu’est-ce qu’on fait pour régler ce problème? Pourquoi y a-t-il un problème de gang de rue? Il y a du chômage à Montréal-Nord. Il faut aussi régler l’éducation. Quelle forme de prévention fait-on pour qu’un jeune de 15 ans ne devienne pas un criminel?

«Les parents de ces jeunes ont une responsabilité, ils font du mieux avec les moyens du bord, mais ça prend une aide de la société. On parle toujours de délinquance, mais on ne parle jamais de solutions», ajoute-t-il.

Le SPVM surprit

Les résultats du sondage publiés dans les quotidiens montréalais mardi ont surpris le SPVM qui affirme que la criminalité a diminué de sept pour cent au cours des trois dernières années dans cet arrondissement.

Commandant du poste de quartier 39 à Montréal-Nord depuis 2015 et policier ayant œuvré dans ce quartier de 2008 à 2013, Jonathan Martel estime que les actions conjointes du milieu communautaire et de son service de police amènent un vent de changement au sein du quartier.

«On met beaucoup l’emphase sur le fait de changer les perceptions des gens. On est très présent sur le terrain. Il y a un vent qui est en train de tourner à Montréal-Nord. Mais la perception des gens est teintée ou influencée par différents événements de 2015 ou 2016», dit-il.

Profilage racial

Même si des améliorations sont observées, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour que les différents intervenants et la population se sentent respectés de part et d’autre.

«Il y a eu plusieurs incidents qui se sont produits à Montréal-Nord où beaucoup de personnes ont certaines craintes envers la police. Il y a toujours une question de profilage raciale qui existe à Montréal-Nord.

«Encore hier, je me suis fait arrêter parce que je courais pour traverser une lumière rouge à pied, a confié Ali Nestor. Pourquoi? Parce que j’avais l’air plus suspect qu’un autre. Le policier ne savait pas à qui il avait affaire. Quand je lui ai dit clairement que je connaissais mes droits, que c’était du profilage, il s’est mis à bégayer un peu et quand j’ai sorti mon téléphone pour l’enregistrer, là, il avait un langage plus approprié. Et son arrogance avait baissé d’un cran.»

«Toute forme de profilage raciale ne doit pas avoir lieu. Sous mon commandement, je suis très sensible à ça», a affirmé le commandant Martel.