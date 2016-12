Mission Old Brewery de Montréal: les itinérants, aussi, célèbrent Noël

MONTRÉAL - Des itinérants de Montréal auront droit à un Noël spécial, dimanche, à la Mission Old Brewery.

Grâce à des dons en victuailles reçus d'entreprises et de citoyens, la Mission a préparé un dîner traditionnel de Noël. Des dizaines de sans-abri pourront en bénéficier.

Un autre événement particulier leur sera offert en soirée. Un groupe de personnes de confession sikhe préparera et servira un repas typique du nord de l'Inde aux itinérants. Matthew Pearce, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery, salue cette initiative de la part d'un groupe qui ne célèbre habituellement pas le Noël chrétien.

Depuis 127 ans maintenant, la Mission Old Brewery procure des services essentiels à tous ceux et celles qui frappent à sa porte. Les personnes en situation d'itinérance peuvent ainsi prendre un repas chaud tous les jours, obtenir des vêtements de rechange et un lit dans un environnement sécuritaire et accueillant.