Missile nord-coréen: l'ONU convoque une réunion d'urgence

PYONGYANG, République populaire démocratique de Corée - Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir d'urgence au cours des prochaines heures pour discuter du récent lancement d'un missile balistique par la Corée du Nord.

La mission de l'Ukraine à l'ONU, qui occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité, a confirmé tard dimanche qu'une rencontre à huis clos aura lieu lundi après-midi.

Le tir du missile, tôt dimanche matin, est perçu comme un défi lancé directement au président américain Donald Trump, qui a promis de se montrer intransigeant envers Pyongyang, mais qui n'a encore annoncé aucune politique concrète pour freiner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord.

Le missile Pukguksong-2 aurait franchi environ 500 kilomètres avant de tomber dans l'océan, en eaux internationales.

Le nouveau missile utiliserait du carburant solide, ce qui pourrait lui permettre de parcourir de plus grandes distances et le rendrait plus difficile à détecter avant le lancement.