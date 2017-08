Mise à l'enchère sur un site du «dark web»

On en parle en ondes : Divers Julie-Christine Gagnon 5h55 (6:46) Publié le lundi 07 août 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Julie-Christine Gagnon

(Cogeco Nouvelles) - La police italienne recherche les complices d'un Polonais qui s'est fait passer pour un photographe professionnel afin d'enlever et de séquestrer une mannequin britannique afin de la mettre aux enchères sur l'Internet comme esclave sexuelle.

L'enlèvement a eu lieu le 11 juillet dernier à Milan.

En plus de mettre Chloe Ayling, 20 ans, aux enchères sur un site pornographique, les ravisseurs ont tenté de soutirer près de 390 000 $ CAN en bitcoins à l'agent de la mannequin et à sa famille.

La femme a été relâchée par le ravisseur polonais prétextant qu'elle avait un enfant en bas âge. Il a été arrêté peu de temps après.