Migrants: photos et vidéos troublantes détectées

(98,5 FM) - Un deuxième campement est maintenant prêt à accueillir des migrants, qui, incidemment, entrent même de nuit, à Saint-Bernard-de-Lacolle.

On a même installé une toile sur une clôture afin qu'ils bénificient de plus d'intimité.

Photos Cogeco Nouvelles

Même à 4 heures du matin, des demandeurs d'asile arrivent au Canada via le chemin Roxham, près du poste frontalier de Lacolle.

Ordinateurs fouillés

Le 98,5 FM a par ailleurs appris que des photos et vidéos pornographiques et de mutilation ont été trouvées dans des appareils électroniques de deux personnes demandant l'asile.

«Des accusations devront être déposées contre ces personnes et pendant les procédures, leur demande d'asile sera mise en veilleuse. Et s'ils sont reconnus coupables de ces infractions au Canada, leur demande d'asile sera jugée automatiquement irrecevable et expulsion du Canada», a expliqué Me Stéphane Handfield, avocat spécialisé en immigration.

Parmi les nouvelles informations recueillies, le temps alloué aux enquêtes de sécurité des migrants a été réduit au strict minimum. Lundi, pas moins de 500 migrants ont accédé illégalement au pays à Lacolle.

Agents frontaliers à bout de souffle

Par ailleurs, les agents frontaliers traitant les demandes d'asile sont à bout de souffle.

Des psychologues ont été appelés à la rescousse pour soutenir des agents travaillant sept jours sur sept, jusqu'à 120 heures par semaine.