Migrants: «Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui ont peur»

(98,5 FM) - Il y déjà 400 migrants qui ont trouvé refuge au Stade olympique de Montréal : ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines heures.

Le Syndicat des douanes et de l’immigration estime que la capacité d’accueil actuelle de 1050 places devrait être atteinte d’ici la fin de la prochaine semaine.

Samedi matin, 700 réfugiés étaient aux douanes de Saint-Bernard-de-Lacolle.

«Cette situation est sans précédent et les troupes sont "extrêmement fatiguées", affirme Jean-Pierre Fortin président du syndicat. Ceux de la GRC aussi»

Les douaniers se disent débordés alors qu'ils entament leur fin de semaine la plus occupée de l'année avec le retour des vacanciers de la construction.

La situation est à ce point critique que seul le travail préliminaire d'identification et de vérification de la sécurité n'est effectué à la frontière. Les demandes sont ensuite traitées à Montréal.

Rivka Augenfeld, porte-parole de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, a noté que beaucoup de réfugiés ont cru qu’il suffisait de traverser la frontière et que leur situation serait régularisée comme par magie.

«Les personnes ont une demande de refuge à faire, explique-t-elle. Il faut prouver qu’on a une crainte de persécution pour pouvoir éventuellement rester au Canada.»

En ce qui concerne la capacité d’accueil et de prise en charge des différents organismes, Mme Augenveld a mis les choses en perspective.

«Là, ça se voit beaucoup parce que les caméras suivent les gens, fait-elle remarquer. Ce n’est pas la première fois qu’on reçoit un nombre important de personnes dans une courte période de temps.»

Elle insiste sur l’importance des ressources que les gouvernements doivent déployer pour faciliter le processus, notamment de la part du gouvernement fédéral qui est en première ligne lors de l’entrée au pays des migrants.

«En allouant des ressources dès le début, ça rend le reste du processus beaucoup plus rapide, mais aussi plus rapide et mieux ordonné, analyse Mme Augenveld.»

La porte-parole a pu constater la courtoisie et l’empathie du personnel de la fonction publique fédérale qui accueille les prétendants au statut de réfugiés.

«Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes qui ont peur, insiste-t-elle. Ils fuient les États-Unis. On peut comprendre que beaucoup de ces personnes ne se sentent pas en sécurité aujourd’hui au États-Unis.»

Rivka Augenfeld a rappelé que dans de nombreux pays qui ne font pas les manchettes, les gens vivent des situations qui menacent leurs vies.

«Est-ce qu’on parle beaucoup ces jours-ci du Congo, demande-t-elle. C’est un des pays les plus violents où les femmes de font violer régulièrement. La persécution, ce n’est pas juste par l’état ou le gouvernent, c’est aussi quand des gens se font persécuter sans que l’état puisse intervenir.»

avec la Presse canadienne