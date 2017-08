Migrants à la frontière: les douaniers dans l'incertitude

(98,5 FM) - Les douaniers canadiens s'attendent à un lundi très occupé à Lacolle, mais ils ne peuvent toujours pas prévoir combien de migrants passeront illégalement la frontière.

Selon plusieurs sources, il pourrait y avoir jusqu'à 900 migrants de plus du côté canadien à la fin de la journée.

En entrevue à Drainville PM sur les ondes du 98,5 FM, le président national du Syndicat des douanes et de l’immigration du Canada, Jean-Pierre Fortin, a déclaré qu'il ne s'agissait que d'une rumeur pour le moment.

«J'ai entendu les mêmes choses de mon côté, mais nous n'avons pu confirmer ces chiffres», a expliqué Jean-Pierre Fortin.

Les douaniers, comme les policiers de la GRC, sont à pied d'oeuvre depuis tôt lundi.

Finies les menottes pour les demandeurs d'asile

Le président du syndicat a aussi reconnu qu'en raison de la forte demande des derniers jours, les demandeurs d'asile ne se font plus menotter une fois qu'ils franchissent illégalement la frontière.

«Le modus operandi a évolué avec le temps. La semaine dernière, j'étais sur place et j'ai vu entre 40 et 60 personnes attendent en file sur le chemin Roxham. Ils ne passaient plus les menottes.»

Les gens continuent toutefois à être mis en état d'arrestation. Leurs bagages sont également fouillés avant que des vérifications plus poussées sur leur passé soient effectuées.