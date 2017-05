Merkel et Poutine se rencontrent en Russie (vidéo)

Angela Merkel et Vladimir Poutine / PC

MOSCOU - Lors d'une conférence de presse tendue en compagnie de la chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine a nié, mardi, les allégations voulant que Moscou ait tenté d'influencer les élections d'autres pays.

S'adressant aux médias après une rencontre avec Mme Merkel, M. Poutine a déclaré que les accusations indiquant que la Russie s'est immiscée dans les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis n'étaient «que des rumeurs» s'inscrivant dans la joute politique à Washington. Il a aussi nié toute influence russe dans d'autres élections en Europe.

Des agences de renseignement américaines affirment avoir des preuves sans équivoque indiquant que la Russie était derrière le piratage de courriels liés au parti démocrate, dans le but d'avantager la campagne de Donald Trump et de nuire à celle de sa rivale, Hillary Clinton.

Mme Merkel s'est dite assurée que l'Allemagne puisse contrer toute campagne de désinformation visant les prochaines élections au pays. Lorsqu'on l'a interrogée sur cette menace en conférence de presse, elle a cité des incidents qu'elle a décrits comme de la «vulgaire désinformation».

Dans un cas, les médias et le ministère des Affaires étrangères russes ont affirmé qu'une adolescente de 13 ans d'origine russe avait été enlevée et violée par des demandeurs d'asile, à Berlin, et que les autorités allemandes tentaient de cacher l'affaire. La police a par la suite déterminé que la jeune fille avait inventé l'enlèvement, mais un homme dans la vingtaine a été accusé d'agression sexuelle sur une mineure parce qu'elle n'avait pas l'âge légal du consentement.

Mme Merkel a précisé que l'Allemagne prendrait des «mesures décisives» si elle croyait qu'un pays étranger se mêlait des élections.

Voyez leur rencontre devant les journalistes:

(Source de la vidéo: AFP)