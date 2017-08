Menace de grève d'ambulanciers de 10 services québécois

MONTRÉAL - Des techniciens répartis dans dix services ambulanciers du Québec pourraient déclencher la grève pour une période indéterminée en début nuit, jeudi.

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) qui représente ces techniciens ambulanciers a transmis les avis de grève le 24 juillet.

Le Tribunal administratif du travail signale qu'une entente a été conclue sur les services à maintenir durant la grève afin que la santé et la sécurité de la population soient assurées.

Ainsi, tous les quarts de travail seront effectués par les paramédics qui répondront à tous les appels et affectations et feront toutes les interventions impromptues selon les protocoles et les procédures en vigueur.

Tous les appels de priorité 0 à 7 inclusivement seront traités de la façon habituelle. Les appels de priorité 8 seront aussi traités de la façon habituelle, sauf en ce qui concerne le service de retour

à domicile qui sera assuré du lundi au vendredi de 12h à 17h.

Lors de transports interhospitaliers, le retour des escortes médicales ne sera pas assuré, sauf si un patient est présent à bord du véhicule. Certaines tâches liées à la formation et au service de relations communautaires ne seront pas exécutées.

Les entreprises visées sont représentées par la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ). Elles sont situées dans plusieurs régions différentes du Québec.