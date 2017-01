Même la NBA s'inquiète du décret de Donald Trump sur l'immigration

(98m5 Sports) - La National Basket Association (NBA) ajoute sa voix à ceux qui s'inquiètent du décret signé par le président des États-Unis Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis des citoyens de certains pays, tous de majorité musulmane, pour une durée de 90 jours.

Or quelques-uns des joueurs de la NBA sont des natifs de ces pays; c’est le cas de Luol Deng des Lakers de Los Angeles et de Thon Maker, des Bucks de Milwaukee, tous deux natifs du Soudan du Sud.

Or le Soudan est sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits de séjour aux États-Unis durant cette période de 90 jours.

La NBA a confirmé par communiqué avoir pris contact avec le Département d’État, pour s’informer des impacts que le décret pourrait avoir sur certains de ses joueurs.

Le circuit dirigé par le commissaire Nate Silver a réaffirmé que la NBA est un circuit qui n’a pas de frontières en ce qui concerne l’origine de ses joueurs : «La NBA est une ligue planétaire et nous sommes fiers d’attirer les meilleurs joueurs de partout dans le monde.»

La NBA se demande si Luol Deng pourrait rentrer aux États-Unis après être allé jouer match à Toronto ou après une participation au programme Basketball sans frontières de la NBA, en Afrique, l’été prochain.

Deng est arrivé aux États-Unis à l’âge de 5 ans et il est citoyen britannique. Quant à Thon Maker, il a joué son basketball scolaire au Canada et aux États-Unis et il est détenteur d’un passeport australien.

La NBA souhaite clarifier le cas de ses deux joueurs.

Avec nbcsports.com