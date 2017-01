(98,5 FM) - À sa première semaine à la présidence des États-Unis, Donald Trump a mis en place plusieurs décrets afin de respecter ses promesses électorales, ce qui a causé des remous autant du côté des démocrates que des républicains.

En entrevue avec Mathieu Beaumont, samedi matin, Marie-Christine Bonzom, correspondante à Washington pour le 98,5 FM, a passé la semaine de Donald Trump en revue.

«Plusieurs de ses décrets ont soulevé la controverse, même chez les républicains. Parce que Donald Trump n’est pas un républicain orthodoxe. Notamment ses décisions de se retirer du Partenariat transpacifique (PTP) et de renégocier l’ALÉNA. Il y a eu quelques ruées dans les brancards du côté du parti républicain. Même chose pour ses opinions sur la torture. On voit que même dans son camp, les décrets du président Trump causent des remous», a-t-elle expliqué.

Le système des réfugiés

Vendredi soir, Donald Trump a également signé un décret pour interdire pendant trois mois l’entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays musulmans, soit l’Irak, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

De plus, il a suspendu, pour une période de quatre mois, le programme des réfugiés.

«Donald Trump a expliqué qu’il prenait cette mesure et je cite : ‘’pour empêcher les terroristes islamistes radicaux d’entrer aux États-Unis’’. Ce qui lui vaut un tollé de la part des organisations de défenses des droits de l’homme qui voit ici une mesure discriminatoire contre les musulmans.»

Décrets à être entérinés

La plupart de ces décrets devront toutefois être discutés et votés aux chambres décisionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront automatiquement acceptés.

«Notamment, sur le mur frontalier. Pour ce mur, le problème est celui du coût qui est estimé à 10 à 25 milliards de dollars. Donald Trump a reconnu que ce serait d'abord le contribuable américain qui paiera ce mur. Mais on sait que les républicains hésitent à débourser de l'argent du contribuable américain. Et là, il va falloir qu'il le fasse. Dans quelle mesure le parti républicain au Congrès qui tient les cordons de la bourse va accepter de débloquer ou d'imposer des taxes? Ça va certainement donner lieu à des débats féroces au Congrès et entre le Congrès et la Maison-Blanche», a commenté la correspondante.