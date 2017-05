Melania Trump se questionne sur la santé mentale de Kathy Griffin

(Cogeco Nouvelles) - La photo sanguinolente de la tête décapitée de Donald Trump publiée mardi par la comédienne américaine Kathy Griffin a évidemment suscité un tollé à travers les États-Unis.

D’abord rappelons les faits.

Mardi, le site web TMZ a partagé une photo où l’on voit la comédienne américaine Kathy Griffin tenant dans ses mains une tête décapitée de caoutchouc sanguinolente à l’image de Donald Trump.

Évidemment, cette publication est rapidement devenue virale sur les médias sociaux où elle a suscité de vives réactions à travers les États-Unis.

La première dame réagit

Généralement effacée, la première dame des États-Unis, Melania Trump a exprimé son horreur face à cette photographie.

«À titre de mère, d’épouse et d’être humain, cette photo est très troublante. Quand on sait les atrocités qui se produisent dans le monde actuellement, une telle photo est tout à fait inacceptable et ça me questionne sur la santé mentale de la personne qui l’a faite.

Trump demande le renvoi de Griffin

Après avoir condamné la photo via son compte Twitter, Donald Trump a demandé au réseau CNN de limoger la comédienne qui co-anime annuellement une émission le premier de l’an.

«Kathy Griffin devrait avoir honte. Mes enfants, tout particulièrement mon fils Barron qui a 11 ans, ont beaucoup de misère avec cette photo. Malade!»

Plus de détails à venir...