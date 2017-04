Médecin expulsé violemment d'un avion: tollé mondial (vidéo)

(98,5 FM) - La vidéo virale d'un passager se faisant expulser de façon musclée par des policiers d'un avion de la compagnie United Airlines a suscité la colère à travers le monde.

Qui n’a pas vu la vidéo d’un médecin se faisant traîner par un policier dans l’allée d’un vol de United Airlines lundi?

Cet incident a non seulement offusqué les autres passagers du vol qui ont filmé la scène disgracieuse à l’aide de leur cellulaire, mais également de nombreuses personnes à travers le monde qui ont fait part de leur indignation via les réseaux sociaux.

Depuis, United Airlines est dans la tourmente. Son président, Oscar Munoz a publié ses excuses sur différents médias sociaux:

«C'est un événement disgracieux pour nous tous à United. Je m'excuse qu'on ait eu à changer les vols de ces personnes-là. Nous collaborerons entièrement avec les autorités afin de déterminer ce qui s'est passé. Nous allons également contacter personnellement ce passager afin de résoudre cette situation.»

Surréservation

À l’origine de cet événement se trouve une situation plutôt fréquente dans le domaine de l’aviation, la surréservation.

Comme la compagnie aérienne United Airlines avait vendu plus de sièges qu’elle en possédait (surréservation) et qu’elle avait besoin de quatre sièges pour ses employés, elle a demandé aux passagers si quatre d’entre eux voulaient laisser leur siège. Devant le refus des passagers, United Airlines a indiqué que le choix se ferait de façon aléatoire.

Quand la chance n’a pas souri à ce médecin, il n’a pas voulu quitter son siège affirmant qu’il avait des patients à voir dès le lendemain. Devant ce refus, les autorités sont intervenues et on connaît la suite.

Des compensations

Ancien employé d’Air Transat, Jacob Charbonneau a fondé le site web VolEnRetard.ca en juillet dernier. La mission de son entreprise est d’aider les voyageurs à aller chercher des compensations lorsque leurs droits sont lésés en cas de retard, d'annulation ou de surréservation.

Selon M. Charbonneau, le phénomène de la surréservation est légal et n’est pas rare. Les compagnies aériennes offrent même des compensations dans de telles circonstances. Le montant de cette compensation varie d’une compagnie aérienne à une autre.

«Aux États-Unis, il y a une loi qui régit les surréservations. On peut aller chercher de 200 à 400% d’un billet aller, donc jusqu’à 1300 dollars américains par passager. Pour un vol européen retardé de plus de trois heures, on peut aller chercher 600 euros», a-t-il expliqué en entrevue avec Paul Houde.

Lorsqu’un client s’adresse à eux pour obtenir une compensation, l’entreprise ne charge pas de frais. Elle garde une commission de 25% sur le montant obtenu. Depuis juillet 2016, elle a aidé 1400 passagers avec un taux de succès de 96%.

