Maternelle à 4 ans: Québec ajoutera 100 classes dès septembre

QUÉBEC - Le gouvernement Couillard crée 100 nouvelles classes de maternelle 4 ans en milieu défavorisé, pour un total de 288 classes réparties sur le territoire québécois.

C'est le ministre de l'Éducation et de la Famille, Sébastien Proulx, qui en a fait l'annonce lundi, à Québec.

Il estime que la mesure coûtera environ 11 M$ à l'État cette année.

Plus de 2500 élèves fréquentent déjà les classes offertes dans plus de 68 commissions scolaires. Les 100 nouvelles classes, qui seront pour la plupart dans la région de Montréal et en Outaouais, pourront ouvrir dès la rentrée scolaire 2017.

M. Proulx a fait savoir que les maternelles 4 ans à temps plein dans les milieux défavorisés permettent d'offrir des services éducatifs à un plus grand nombre d'enfants ne bénéficiant d'aucun service à cet âge.

Il s'est défendu de nuire au réseau des Centres de la petite enfance (CPE), se disant «en complémentarité» avec celui-ci.