Manon Massé souhaite devenir co-porte-parole de Québec solidaire

MONTRÉAL - Se décrivant comme une candidate hors de «l'élite» et près du «monde ordinaire», la députée montréalaise Manon Massé a annoncé son intention de succéder à Françoise David comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire.

Mme Massé, qui occupait ces fonctions par intérim, a fait son annonce dimanche matin dans sa circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, entourée de ses proches et de quelques dizaines de militants solidaires.

La députée, qui dit avoir pris cette décision au terme d'une réflexion «pas été très longue, ni difficile», estime qu'elle ne correspond pas du tout aux standards des politiciens et que cela l'aide à rejoindre des gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à la politique.

Mme Massé affirme qu'elle se démarquera de sa prédécesseure dans la façon de porter le message de Québec solidaire, qui sera marquée par son «franc-parler» et sa profonde connaissance de la vie du «vrai mond».

Le poste de co-porte-parole est vacant depuis que Françoise David a remis sa démission pour des raisons de santé. Le deuxième porte-parole et président du parti, Andrés Fontecilla a aussi annoncé vendredi dernier qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat à la fin de celui-ci, qui se termine en mai.

Les statuts de Québec solidaire prévoient deux porte-parole nationaux : un premier issu de l'aile parlementaire et un second, appelé porte-parole extra-parlementaire, ne possédant pas le titre de député. Ce dernier assume aussi la présidence du parti. Il doit également y avoir un porte-parole masculin et un porte-parole féminin.

La victoire de Mme Massé semble assurée, puisque le seul autre député de Québec solidaire, Amir Khadir, était présent dimanche matin en appui à sa collègue.

Déjà, une personne s'est manifestée pour l'autre poste de porte-parole. Le prochain candidat dans la circonscription de Viau et travailleur communautaire, Sylvain Lafrenière, a annoncé vendredi son intention de se présenter dans la course.

Les personnes intéressées à briguer le poste de porte-parole ont jusqu'au 4 avril pour déposer leur candidature. Québec solidaire choisira ses prochains représentants le 21 mai prochain à l'occasion de son congrès.