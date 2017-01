Manifestation anti-avortement: «moment historique» - Pence

WASHINGTON - Comme chaque année depuis l'arrêt «Roe contre Wade», il y a 44 ans, les opposants à l'avortement aux États-Unis ont manifesté vendredi sur la grande esplanade devant le Capitole, à Washington. Mais ils célébraient en plus cette année la fin de huit années d'administration démocrate et l'élection de Donald Trump.

Le vice-président, Mike Pence, a rappelé à la foule que les politiques anti-avortement sont en tête des priorités de la nouvelle administration. Dans un gazouillis, le président Trump a apporté son «soutien entier» à cette «Marche pour la vie».

.@VP Mike Pence will be speaking at today's #MarchForLife -- You have our full support! https://t.co/1jb53SEGV4