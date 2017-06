«Make our planet great again» - Emmanuel Macron (vidéo et photo)

(98,5 FM) - S'il a fallu attendre des semaines avant que le président américain Donald Trump annonce sa décision de se retirer de l'accord de Paris, la réplique des pays signataires n'a pas tardé et fut colorée.

Jeudi après-midi, le président des États-Unis, Donald Trump a annoncé que les Américains se retiraient de l’accord de Paris sur la lutte contre les changements climatiques.

Selon Trump, cet accord est injuste pour son pays et il entraîne des répercussions économiques négatives pour les travailleurs américains.

Ainsi, les États-Unis font maintenant partie d’un groupe très restreint de trois pays qui ont refusé de signer l’accord de Paris: le Nicaragua parce qu’il trouve que cet accord ne va pas assez loin en matière de lutte contre les changements climatiques et la Syrie qui était en guerre au moment de la signature. Un total de 194 pays faisait partie de cet accord historique quand il a été signé le 12 décembre 2015.

De vives réactions

Partout à travers le monde, incluant aux États-Unis, les réactions de déception ont été légion.

Dans un communiqué conjoint, les villes de Berlin, Paris et Rome ont indiqué que l’accord ne serait pas renégociable contrairement à ce qu’a suggéré le président Trump lors de son discours devant la roseraie de la Maison-Blanche.

En France, le nouveau président de la République, Emmanuel Macron a même publié une vidéo où dans la langue de Shakespeare, il lance un message direct à Donald Trump en modifiant son slogan préféré, «Make America great again»:

«We all share the same responsability. Make our planet great again.»

«Nous partageons tous la même responsabilité : Faire en sorte que notre planète soit fantastique à nouveau.»

Édifices illuminés en vert

De nombreuses façades d'édifices à travers le monde se sont illuminés en vert pour manifester leur désaccord quant à la décision de Donald Trump.

C40 cities are lighting up green in solidarity with the #ParisAgreement. Mayors & citizens know that taking climate action is essential! pic.twitter.com/ymRlnUyudj — C40 Cities (@c40cities) 2 juin 2017

De nombreuses villes du monde ont d'ailleurs annoncé qu'elles continueraient d'appliquer les mesures mises en place pour se conformer à l'accord de Paris.