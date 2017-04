Maine: un homme accusé du meurtre de son fils, 38 ans après les faits

FARMINGTON, Maine - Le père d'un bambin de quatre mois qu'on avait cru victime du syndrome de la mort subite, il y a près de 38 ans, a été arrêté pour son meutre, vendredi.

Le porte-parole du département de la Sécurité publique de l'État du Maine, Stephen McCausland, indique que Burton «Ben» Hagard, de la ville de Farmington, est accusé d'avoir tué son fils.

Le petit Nathan avait été trouvé inconscient dans l'appartement familial, dans la ville de Brunswick, puis avait perdu la vie à l'hôpital, le 9 mai 1979.

Les policiers du Maine ont rouvert son dossier en toute discrétion, en 1991. L'unité des affaires non résolues, qui dispose d'une équipe complète depuis l'an dernier, s'est ensuite jointe à l'enquête.

Stephen McCausland souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la première arrestation par cette unité. Plus d'une centaine d'homicides non résolus subsistent au Maine seulement, et chaque cas doit être révisé.

Les autorités refusent de préciser les circonstances de la mort de l'enfant, dont le corps n'a pas été exhumé. Sa mère, qui est divorcée de l'accusé, a été informée de son arrestation le jour même, précise M. McCausland.

Burton Hagard, aujourd'hui âgé de 62 ans, doit comparaître pour la première fois la semaine prochaine, à Portland.

Son cas est le plus vieux à avoir été résolu par les policiers d'un État américain. Il s'agissait auparavant d'un cas conclu en 2012 par l'arrestation d'un homme d'Augusta en lien avec une mort survenue 36 ans plus tôt.