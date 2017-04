Macron et Le Pen veulent rallier les électeurs

PARIS - Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au deuxième tour de l'élection présidentielle française, le 7 mai.

M. Macron a pris la première place du premier tour, dimanche, avec 23,75 pour cent des voix, contre 21,53 pour cent pour Mme Le Pen, selon le ministère français de l'Intérieur. Le taux de participation a frôlé les 79 pour cent.



Le candidat de droite conventionnelle François Fillon a obtenu 19,91 pour cent des voix, et Jean-Luc Mélenchon, représentant de la gauche radicale, a recueilli 19,64 pour cent des voix.



Benoît Hamon, du Parti socialiste, a décroché 6,35 pour cent des voix, au cinquième rang.



C'est la première fois que les électeurs français rejettent d'emblée les socialistes et les conservateurs qui ont toujours gouverné le pays. Des politiciens modérés, aussi bien à droite qu'à gauche, ont rapidement demandé à l'électorat de se rallier à M. Macron, un centriste, pour empêcher l'extrême-droite de Mme Le Pen de prendre le pouvoir.



Seul M. Mélenchon a refusé de faire de même. Un dirigeant du Front national de Mme Le Pen, Steeve Brios, a tendu la main à ses partisans, dans l'espoir de rallier des électeurs qui n'ont jamais été intéressés par un parti aux teintes de racisme et d'antisémitisme.



«Les électeurs qui ont voté pour M. Mélenchon sont en colère. Nous pouvons nous entendre avec eux», a-t-il dit, avant d'ajouter qu'ils ont exprimé le désir de «choisir en dehors du système».



Le directeur de la Grande mosquée de Paris, Dalil Boukabeur, a demandé aux quelque cinq millions de musulmans de France de voter pour M. Macron, dont la victoire a aussi été saluée par le président du Parlement européen, le président de la Commission européenne et le ministre allemand des Affaires étrangères.



Les Bourses ont été encouragées par la victoire de M. Macron. En France, le CAC 40 a grimpé lundi matin de 2,9 pour cent, pendant que le DAX allemand prenait 2,5 pour cent. L'euro a aussi été propulsé face aux autres devises de la planète. À New York, le Dow Jones a bondi de 1 pour cent, soit environ 200 points, dès l'ouverture.



Mme Le Pen n'a pas tardé à ouvrir les hostilités, lundi.



«C'est un 'Européiste' radical et hystérique, a-t-elle lancé au sujet de M. Macron. Il est faveur d'une ouverture totale des frontières. Il dit que la culture française n'existe pas. Ce n’est pas un patriote. Il n’y a pas un seul domaine dans lequel il a fait preuve d’une once de patriotisme.»



La police française rapporte quelques échauffourées dimanche soir. Six policiers et trois manifestants ont été blessés, et 29 personnes arrêtées.



Emmanuel Macron, âgé de 39 ans, a créé le parti - ou «mouvement» - En Marche! pour se lancer dans la présidentielle, soutenant ne pas être dans un clivage gauche-droite, et ayant eu comme slogan: «La France doit être une chance pour tous». M. Macron a été ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique dans le gouvernement de Manuel Valls, d'août 2014 à août 2016.



Marine Le Pen, âgée de 48 ans, la fille du fondateur Jean-Marie Le Pen, avait été élue présidente du Front national en 2011. Marine Le Pen avait réalisé un score historique pour la formation de 18 pour cent au premier tour de la présidentielle de 2012.