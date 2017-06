Loto-Québec ouvre les paris sur l'avenir de Donald Trump

MONTRÉAL - Les paris sur une éventuelle destitution du président Donald Trump sont maintenant officiellement ouverts.

Loto-Québec a proposé, mercredi sur sa plateforme Mise-o-jeu, la question suivante: «Donald Trump sera-t-il toujours président des États-Unis après le 1er mai 2018?»

L'apparition de cette question s'inscrit dans une nouvelle tendance à la société d'État: «Ça fait un an et demi qu'on offre des paris politiques», a expliqué le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie, en entrevue avec La Presse canadienne.

C'est d'ailleurs avec des paris sur les résultats de la présidentielle américaine, lancés avant le début des primaires l'an dernier, que la société d'État a non seulement ouvert une porte sur cette possibilité, mais aussi découvert du même coup une manne jusque-là inexploitée: «Ç'a été notre pari non sportif le plus populaire de tous les temps», reconnaît M. Lavoie.

Depuis, d'autres paris politiques ont été offerts, notamment pour la présidentielle française.

Les paris sur cette «Loto-Trump» seront ouverts jusqu'au 1er octobre prochain.

Éthique?

L'inévitable dilemme éthique entourant le bien-fondé de voir une société d'État proposer des paris sur la politique n'a pas échappé à Loto-Québec, qui assure avoir clairement délimité le territoire: «Loto-Québec n'offrirait jamais par exemple des paris sur la politique canadienne, la politique municipale ou la politique québécoise, parce que ce serait un peu délicat, puisqu'ici nous sommes partie prenante (...) Cette porte est fermée à double tour», assure M. Lavoie.