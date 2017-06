Londres: la police confirme la piste terroriste (vidéos)

Londres a de nouveau été l'objet d'une attaque terroriste, ont rapporté les autorités, samedi.

Les événements se sont déroulés dans deux endroits avoisinants: le célèbre pont de Londres traversant la Tamise et Borough Market, un quartier touristique fort achalandé comptant de nombreux restaurants et bars.

Dans un premier temps, une camionnette aurait renversé plusieurs piétons sur le pont de Londres. Les autorités disent avoir été mises au courant du drame vers 22 h 08, heure locale. Plusieurs personnes auraient alors été blessées. Nick Brandon, du British Transport Police n'a pu dire quel était l'état des victimes.

La BBC faisait état de plusieurs morts.

Les autorités sont aussi intervenues à Borough Market, un quartier situé près du pont de Londres. Des agents armés patrouillent aux deux endroits. La police métropolitaine a fait état de coups de feu.

Une troisième intervention est survenue à Vauxhall, un autre quartier avoisinant. La police a ensuite indiqué que cet incident n'était pas lié aux deux autres.

À 0 h 25 (heure locale), les autorités ont déclaré que les «événements au pont de Londres et à Borough Market étaient des actes terroristes».

The incident at #Vauxhall is a stabbing and is not connect to the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket