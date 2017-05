Logement social: le FRAPRU va manifesté lundi à Montréal

(Cogeco Nouvelles) - Des centaines de membres du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) entameront aujourd'hui une série d'actions dans différentes régions du Québec pour réclamer plus de logements sociaux.

Ils interpelleront les gouvernements afin qu'ils s'engagent à créer un plus grand nombre de logements abordables.



Une manifestation se tiendra cet après-midi, à la Place du Canada à Montréal.



«À l’heure où la ministre [de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et] du Travail (Patty Hajdu) apporte une touche finale à sa stratégie canadienne sur le logement; à l'heure où le ministre québécois responsable de l’Habitation (Martin Coiteux) complète la révision de son programme Accès-Logis, on veut augmenter la pression pour les convaincre de faire davantage pour le logement social et ainsi répondre aux besoins des ménages mal logés», a affirmé la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme.

(Avec La Presse canadienne)