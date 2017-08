Liam Gallagher réjouit les clients d'un pub irlandais de Montréal (vidéo)

(98,5 FM) - Ben Cardilli, barman au pub irlandais McKibbin's, a eu la surprise de sa vie dimanche après-midi : Liam Gallagher, méga rockstar et fondateur du groupe Oasis, est entré dans le pub et il a joué avec les musiciens.

Cardhilli n’est revient toujours pas et il a raconté l’histoire de ce dimanche après-midi pas comme les autres à Marie-Claude Lavallée, lundi après-midi à l’émission Le Québec maintenant.

«Je n’ai pas dormi beaucoup, a-t-il d’abord dit. Ce n’était vraiment pas prévu. Il n’y avait pas beaucoup de monde. Quand il est entré, j’ai essayé de relaxer. Je me suis dit : Oh my God, c’est :Liam Gallagher.»

Les gens dans le pub on fait l’effort de rester calme pour ne pas indisposer Gallagher reconnu pour avoir un tempérament intempestif. On ne voulait pas avoir l’air d’une bande d’admirateurs trop excités.

«Il était vraiment chaleureux, raconte Cardilli. Il voulait échanger des histoires, on a des aides-serveurs qui viennent d’Irlande. C’était vraiment authentique. Il a aimé la musique, c’est comme s’il était transporté à Manchester où il a grandi.»

Tous les dimanches après-midi, des musiciens jouent de la musique folklorique irlandaise et invitent les clients à se joindre à eux. Ben Cardhilli est lui aussi un chanteur et il joue régulièrement aux musiciens.

«J’ai joué quelques-unes de mes chansons pops à Liam Gallagher et c’était comme magique!, a-t-il raconté.»

Finalement Gallagher a décidé de se joindre aux musiciens.

«Le gars qui faisait la session, Andrew Smythe, est de Belfast et ils (avec Gallagher) étaient comme des amis, a expliqué le barman. Il lui a dit il faut jammer avec nous. Après que je lui ai donné quelques pintes (de bière) il a dit OK, pourquoi pas.»

Cardilli croit que l’atmosphère chaleureuse et authentiquement irlandaise du McKibbin’s a eu raison du caractère de Liam Gallagher.

«On lui parlait avec l’accent irlandais, a-t-il dit. Il se sentait comme à la maison, et la musique, il aime tellement la musique irlandaise folklorique.»

Ce qui a rendu l’expérience encore plus extraordinaire, c’est que le tout est resté intime.

«Il est vraiment gentil, a-t-il insisté. Il racontait des histoires et des conseils pour les musiciens. C’était génial pour moi de l’entendre raconter ce qu’il fait et comment il le fait.»