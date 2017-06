LGBT: le Québec combat malaises et tabous

Un drapeau aux couleurs de la communauté gaie et lesbienne/Source photo: Pixabay

Un drapeau aux couleurs de la communauté gaie et lesbienne/Source photo: Pixabay

QUÉBEC - Le Québec provoque des malaises et soulève des tabous à l'étranger en prenant la défense des lesbiennes, gais, bisexuels et trans (LGBT), mais cet enjeu lui permet de se distinguer.

Ce dossier encore controversé dans plusieurs pays lui permet en effet d'exercer une influence singulière malgré son statut d'État fédéré non souverain, a appris La Presse canadienne.

La ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, défend ainsi sur toutes les tribunes les droits des minorités sexuelles. C'est un axe qui figure noir sur blanc dans la nouvelle Politique internationale du gouvernement Couillard.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, elle a admis que certains de ses interlocuteurs sont mal à l'aise, se raclent la gorge ou regardent ailleurs quand elle aborde la question en entretien.

Mais selon elle, il faut alors montrer qu'on n'est pas mal à l'aise, puisqu'il ne doit pas y avoir de sujet tabou sur la question des droits fondamentaux.

Au bureau de la ministre, on indique que le Québec est un des rares acteurs à défendre cet enjeu sur la scène internationale et il s'agit d'une stratégie à très long terme.

Mme St-Pierre n'a pas hésité à aborder le sujet avec les ambassadeurs de la Ligue arabe en visite à Québec il y a quelques semaines.

Ou dernièrement, le chef de cabinet de la ministre a eu une discussion avec le consul russe de Montréal sur les exactions rapportées en Tchétchénie et lui a dit être «très préoccupé» par la situation.

Actions posées

Tout le ministère doit apporter sa contribution. À titre d'exemple:

- la déléguée générale du Québec à Tokyo a participé récemment au festival Pride dans la capitale japonaise;

- un stagiaire au bureau du Québec à Mumbai sera affecté à l'enjeu des LGBT, tandis que le directeur de ce bureau a aussi déjà participé à des rencontres avec des intervenants LGBT;

- le Québec ouvrira bientôt une représentation à Abidjan, considérée comme une ville plus ouverte à l'homosexualité en Afrique, et on espère "être capable de faire quelque chose" dans l'élaboration du mandat de ce bureau;

- le Québec soutient à hauteur de 345 000 $ deux projets, un en Haïti et un autre à Cuba, pour la défense des droits des minorités sexuelle et la prévention du VIH, en collaboration avec des organismes basés ici au Québec. Des discussions sont en cours avec des groupes pour ajouter des projets dans d'autres pays;

- Montréal accueillera deux grands rendez-vous cette année: la Conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans l'espace francophone, en août, ainsi que la Conférence internationale sur l'éducation aux droits humains, en novembre.