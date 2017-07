Les travailleurs d'Unibroue de Chambly entérinent l'entente de principe

MONTRÉAL - Les 80 employés de l'usine Sleeman-Unibroue de Chambly reviendront progressivement au travail dès lundi.

Les syndiqués ont voté pour l'entente de principe sur le renouvellement de leur convention collective.

Leur nouveau contrat de travail a une durée de cinq ans.

Les travailleurs de l'usine avaient déclenché une grève générale illimitée le 7 juin. Leur précédente convention collective était arrivée à échéance en décembre.

Le respect de l'ancienneté et les heures supplémentaires étaient parmi les principaux points en litige.

L'usine Sleeman-Unibroue de Chambly fait l'embouteillage de plusieurs marques de bières, comme la Maudite, la Fin du monde et la Blanche de Chambly, en plus des produits Sleeman et Sapporo.