Les trains azur retirés... le maire Coderre agacé

Le maire Coderre agacé par les critiques...

(98,5 FM) - Tous les nouveaux trains Azur acquis récemment par la Société de transport de Montréal sont temporairement retirés du réseau à la suite de l'incident majeur survenu en fin de semaine sur la ligne orange.

«Les trains endommagés seront réparés et remis en service le plus rapidement possible pour minimiser impacts sur la livraison du service», a fait savoir la STM.

Samedi après-midi, une pièce défectueuse sur un de ces trains a grandement endommagé de l'équipement de signalisation à la station Du Collège, entraînant une interruption de service d'une dizaine d'heures sur le tronçon entre Côte-Vertu et Lionel-Groulx.



Plusieurs ont déploré la qualité du service de navette par autobus mis en place durant la longue interruption.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a semblé agacé par certaines questions des journalistes.

«Pensez-vous sincèrement qu'on va mettre 200 autobus et 200 chauffeurs de côté juste au cas où il arriverait quelque chose. Sérieusement là, la pensée magique, les chimères, essayer d'ajouter de l'huile sur le feu, de trouver la bébitte... ça va faire!»