Les États-Unis demeurent au sein de l'ALÉNA... pour le moment

WASHINGTON - Les États-Unis ne se retireront pas de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), a fait savoir Washington, mercredi, après des entretiens téléphoniques avec Ottawa et Mexico.

La Maison-Blanche a fait cette annonce surprise dans une lecture des appels téléphoniques entre le président et ses homologues canadiens et mexicains.

Le président Trump a décidé «de ne pas rompre le traité ALÉNA à ce moment ».

Au lieu de cela, le président mexicain Enrique Peña Nieto et le premier ministre canadien Justin Trudeau « ont convenu de procéder rapidement, selon les différentes procédures internes, à la renégociation » de l'accord commercial « au bénéfice des trois pays ».



Donald Trump a plusieurs fois tenu responsable l'ALÉNA pour les pertes d'emplois aux États-Unis.



Le président a dit croire que « la renégociation rendra les trois pays plus forts et meilleurs ».

Retrait anticipé

De nombreuses sources, notamment CNN et Politico, avaient annoncé durant la journée que le président américain Donald Trump s'apprêtait à signer un décret qui retirerait les États-Unis de l'entente tripartite.

Politico, un média de Washington, soutenait que M. Trump étudiait une proposition de décret-loi élaborée par ses conseillers Steve Bannon et Peter Navarro. CNN, de son côté, estimait que le président pourrait tout simplement renégocier l'accord, comme prévu.

On ne sait pas exactement jusqu'à quel point le président envisage sérieusement un retrait, ou s'il ne se sert pas de cette menace pour activer les négociations. Cette «fuite» aux médias a en tous cas énervé les investisseurs, mercredi: le dollar canadien a perdu 0,26 cent US, pour terminer la journée à 73,46 cents US.



L'expert canadien en droit du commerce Mark Warner n'y voit que «bluff» et tactique d'intimidation face aux législateurs américains.



Car la Maison-Blanche s'irrite de plus en plus de la lenteur du Congrès, qui n'a toujours pas approuvé la nomination du nouveau représentant américain au Commerce, Bob Lighthizer, ni déclenché la période de 90 jours de consultations sur l'ALÉNA.



Or, la Maison-Blanche sait pertinemment qu'il sera de plus en plus difficile de conclure une entente à mesure qu'on approche des élections générales de juillet 2018 au Mexique. Après les élections dans ce pays, il faut prévoir une période de transition de cinq mois entre deux administrations. Le gouvernement mexicain a d'ailleurs prévenu qu'il ne pourra conclure une entente après l'hiver prochain.



L'homme fort du président Trump dans ce dossier, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross, a lui-même reconnu que les négociations seront de plus en plus difficiles si elles s'éternisent l'an prochain. D'autant que les législateurs américains seront eux-mêmes entraînés dans le tourbillon des élections de mi-mandat, en novembre 2018.



En vertu de la loi, le Congrès doit être consulté pendant les négociations et c'est lui qui ratifiera l'accord final.