Les scénarios d'alliance sont «de la fumée» - Philippe Couillard

HAÏFA, Israël - Les projets d'alliance entre les partis politiques, comme celui que nourrissait le Parti québécois avec Québec solidaire, sont autant de tentatives de manipuler les électeurs, selon le premier ministre Philippe Couillard.

« Tous ces scénarios d'alliances, dans le fond, c'est de la fumée », a-t-il commenté, lundi, lors d'une mêlée de presse en marge de la mission qu'il dirige en Israël.

Le premier ministre réagissait à la décision des membres de Québec solidaire (QS) réunis en congrès de rejeter le projet de convergence proposé par le Parti québécois (PQ) en prévision du prochain rendez-vous électoral.



Le premier ministre a critiqué durement la tentative du PQ de forger une alliance avec QS lors de la prochaine campagne électorale. Le PQ proposait de présenter un seul candidat de l'une ou l'autre formation dans certaines circonscriptions, et espérer ainsi augmenter ses chances de déloger les libéraux en octobre 2018.



Le PQ agit « comme si l'électorat allait se faire manipuler par des jeux politiques de ce genre-là », a jugé M. Couillard, qualifiant cette façon de faire de « désinvolte ».



D'autant plus que, si elles fonctionnaient, ces alliances entre partis seraient « contre nature », pour peu qu'on examine leurs programmes, allant dans des directions bien différentes sur plusieurs enjeux, a-t-il fait valoir. Il a noté par exemple que le PQ et QS étaient à des années-lumière sur les questions identitaires.

Dix minutes par jour



Le premier ministre dit ne pas vouloir se laisser distraire par ce genre de tactiques, préférant se concentrer sur son plan, et il dit ne pas consacrer « plus de 10 minutes par jour » à penser à ses adversaires politiques.



Il a fait ces remarques en marge d'une visite à l'école Wadi Ara, du réseau « Hand in Hand », au centre du pays. L'école, dont un des promoteurs est le rabbin Boruch Perton, de la congrégation Beth Zion, dans Côte-Saint-Luc, à Montréal, fait partie d'un réseau de six établissements scolaires semblables en Israël, qui ont la particularité d'accueillir des élèves juifs et musulmans, garçons et filles.