Les résidants de Lac Mégantic soulignent le 4e anniversaire du déraillement

LAC-MÉGANTIC, Qc - Les résidants de Lac-Mégantic souligneront jeudi le quatrième anniversaire du déraillement de train ayant fait 47 morts et détruit la majeure partie du centre-ville.

Une messe à la mémoire des victimes, plusieurs rassemblements et des prestations musicales sont prévus.

La tragédie du 6 juillet 2013 a entraîné des centaines de millions de dollars en coûts de reconstruction et de nettoyage, de même que la faillite de Montreal, Maine and Atlantic (MMA), l'entreprise qui détenait et exploitait les voies ferrées.

Contournement

Tout en s'attardant à la reconstruction, les résidants n'abandonnent pas leurs appels pour une voie de contournement qui ferait passer les trains à l'écart du coeur de la ville.

Les gouvernements fédéral et du Québec ont financé une étude de faisabilité sur la question et le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a aussi amorcé des audiences en mai.

Pendant que les législateurs continuent de chercher des moyens pour améliorer la sécurité ferroviaire, Lac-Mégantic a progressé grandement dans son processus de reconstruction.

Encore des travaux

Sonia Dumont, une porte-parole du Bureau de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, a indiqué que les travaux pour plusieurs projets, incluant un nouveau parc, une allée piétonnière et un espace communautaire multifonctionnel, allaient s'amorcer cet automne.

La ville s'est aussi dotée d'un programme dans le cadre duquel des résidants agissent comme guide pour les visiteurs et les touristes.

Sur un autre front, trois ex-employés du chemin de fer attendent leur procès après avoir plaidé non coupables à 47 chefs de négligence criminelle ayant causé la mort, une accusation qui peut entraîner une peine maximale de prison à vie.ur procès doit se tenir à Sherbrooke plutôt qu'à Lac-Mégantic, et devrait s'étendre du 11 septembre au 21 décembre.

MMA a été mise en accusation et a plaidé non coupable à des chefs similaires. Un procès distinct doit s'amorcer à une date ultérieure.