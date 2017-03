Les républicains reportent le vote sur l'Obamacare

WASHINGTON - Après avoir passé les sept dernières années à promettre d'abroger et de remplacer la loi sur les soins de santé Barack Obama, le président Donald Trump et les leaders républicains du Congrès ont été forcés jeudi de reporter le vote tant attendu, un cuisant revers pour la nouvelle administration.

L'avenir du projet de refonte de la loi mis de l'avant par le président Trump semblait de moins en moins reluisant au fur et à mesure qu'avançait la journée de jeudi, malgré les négociations entreprises entre M. Trump et des républicains réfractaires.

La Maison-Blanche a insisté pour dire que le vote aurait lieu vendredi matin, mais en raison de la vaste opposition au sein même du Parti républicain, rien n'est moins sûr.

Des élus républicains qui assistaient à une rencontre à huis clos, jeudi soir, ont indiqué qu'ils voteraient vendredi après-midi, même si leurs dirigeants tentaient toujours en soirée de s'assurer de rallier une majorité d'appuis.

Le principal stratège de Donald Trump, Steve Bannon, a affirmé aux journalistes que l'administration voulait qu'un vote ait lieu.

Le directeur du budget, Mark Mulvaney, a lancé aux parlementaires que les négociations étaient terminées.

Le report a été annoncé jeudi après que M. Trump - qui s'est autoproclamé «as des ententes» pendant la campagne électorale - n'est pas parvenu à conclure un accord avec un groupe de républicains.

Les dirigeants du groupe de parlementaires conservateurs Freedom Caucus disent que les négociations avec la Maison-Blanche se sont poursuivies au courant de la soirée. Ces élus réclament une baisse des obligations auxquelles doivent faire face les sociétés d'assurance depuis l'entrée en vigueur de l'Obamacare.

«Je peux vous dire que nous tentons de faire changer d'avis 30 ou 40 représentants prêts à voter "non". Une fois que nous y serons parvenus, nous pourrons aller de l'avant», a déclaré le président du Freedom Caucus, Mark Meadows, de la Caroline du Nord.

Les républicains ne peuvent pas se permettre de perdre plus de 22 votes face à une opposition démocrate unie. Selon l'Associated Press, il y aurait au moins 31 contestataires sûrs dans les rangs républicains.

M. Meadows et son groupe se sont réunis dans le bureau du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, pour poursuivre les négociations avec l'administration Trump en présence de Steve Bannon et du chef de cabinet Reince Priebus.

Presque au même moment, M. Trump rencontrait des élus républicains plus modérés à la Maison-Blanche après qu'un nombre grandissant d'entre eux eurent commencé à renâcler. Le problème du président est que plus il cède aux revendications du Freedom Caucus, moins les modérés sont enclins à l'appuyer.

Les leaders républicains ont convoqué une réunion en soirée afin de trouver un moyen de ressusciter le projet de loi.

Un revers pour le président Trump

Le report du vote donne un dur coup à Donald Trump et au président de la Chambre des représentants. Il survient le jour du septième anniversaire de la signature, par l'ancien président Barack Obama, de la Loi sur la protection des patients et les soins abordables - surnommée Obamacare -, sept années lors desquelles les élus républicains ont constamment promis de l'abroger.

Ces promesses leur ont d'ailleurs permis de garder le contrôle de la Chambre et du Sénat et de prendre le pouvoir à la Maison-Blanche, mais alors qu'est finalement arrivé le moment de vérité, plusieurs d'entre eux ont choisi de reculer.

Le projet de refonte mettrait fin aux pénalités fiscales imposées, en vertu de l'Obamacare, aux citoyens qui n'adhèrent pas à un régime d'assurance, en plus de retirer l'accès au programme public Medicaid pour les gens à faibles revenus. Il offrirait des crédits d'impôt afin d'aider les gens à payer leurs frais médicaux, mais serait moins généreux que ne l'est la loi signée par Barack Obama. Il permettrait par ailleurs aux sociétés d'assurance d'augmenter leurs frais pour les assurés plus âgés et réduirait les hausses de taxes que la loi de M. Obama imposait aux individus aux revenus élevés et aux entreprises de l'industrie des soins de santé.

La nouvelle mesure mettrait également fin au financement fédéral des cliniques Planned Parenthood pendant un an, ce qui rebute aussi certains républicains modérés.

Plusieurs républicains modérés se sont montrés hésitants devant des projections du bureau du budget du Congrès américain, une agence non partisane, indiquant que 24 millions d'Américains perdraient leur assurance au cours de la prochaine décennie et que de nombreux citoyens à faibles revenus et personnes âgées devraient débourser davantage pour être assurées.