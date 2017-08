Les rebelles syriens progressent à Raqqa

BEYROUTH - Les rebelles syriens, appuyés par les États-Unis, ont fait de progrès importants quant à leur tentative de tentent de reprendre la ville de Raqqa.

L'armée américaine et un porte-parole des Forces démocratiques syriennes ont tous deux indiqué que les rebelles qui avançaient sur Raqqa depuis l'est et depuis l'ouest se sont finalement rejoints, après des semaines d'affrontements.

Raqqa, dans le nord de la Syrie, est la capitale de fait de Daech (le groupe armé État islamique).

Les Forces démocratiques syriennes ont lancé leur offensive pour capturer Raqqa le 6 juin. Elles ont depuis réussi à reprendre la moitié de la ville aux djihadistes, sous le couvert des frappes aériennes de la coalition américaine.

Par ailleurs, l'agence onusienne des migrations a dit que plus de 600 000 Syriens déplacés par la violence sont retournés chez eux cette année, ce qui devrait permettre de faire mieux que l'an dernier, quand 685 000 Syriesn ont pu rentrer à la maison.

Les deux tiers des Syriens déplacés ont pris le chemin du gouvernorat d'Alep, dans le nord du pays.