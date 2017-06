Un projet de la Ville de Gatineau qui désignerait le Quartier du Musée comme zone patrimoniale est loin de faire l'unanimité chez les propriétaires d'immeubles du centre-ville.

Un groupe nommé « Essor centre-ville » compte manifester lundi prochain à l'occasion d'une soirée « Portes ouvertes » organisée par la Ville. Le groupe veut ainsi dénoncer haut et fort son opposition au projet qui, selon lui, aura pour effet de dévaluer les propriétés de 20% et de menotter les projets de restauration et de rénovation.



Le Quartier du Musée est délimité par la zone comprise entre les rues Laurier, Papineau, Maisonneuve et des Allumetières. Il compte une centaine de propriétés.