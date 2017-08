Les premiers migrants sont arrivés au Stade olympique (photos)

Cogeco Média

Le Stade olympique de Montréal servira de lieu d'hébergement pour 300 réfugiés qui arrivent en grande quantité à la frontière canadienne, plus précisément dans le sud du Québec. Ces personnes y sont accueillies à partir de mercredi et ce jusqu'en septembre, puisque les autres centres d'hébergement disponibles, dont des YMCA, débordent de migrants depuis quelques semaines. Dans le Stade olympique, on a déjà installé des lits et autres nécessités. Les arrivants seront notamment fouillés, par mesure de sécurité.