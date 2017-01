«Les policiers sont pris avec des gens en crise»

(98,5 FM) - En mars dernier, le coroner Luc Malouin avait émis 14 recommandations à la suite de la mort d'Alain Magloire, un itinérant abattu par des policiers en 2014. Force est d'admettre que son rapport est tombé dans l'oubli puisque la situation s'est reproduite vendredi dernier.

Vendredi dernier, un itinérant de 38 ans, client de la mission Old Brewery, a été abattu par les policiers de la ville de Montréal. Selon des témoins, l’homme était en crise et menaçait les policiers avec des couteaux au moment du drame.

En entrevue avec Benoit Dutrizac lundi, le coroner Luc Malouin a indiqué qu'il n'était pas surpris que de telles situations se reproduisent.

Selon lui, les policiers font du mieux qu’ils peuvent, mais le système de santé doit également faire sa part. D’ailleurs, la première recommandation de son rapport s’adressait au ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Annuellement à Montréal, le service de police reçoit plus de 50 000 appels au 911 pour des problèmes touchant la maladie mentale. Il faut prendre le problème à la source. Tant et aussi longtemps qu’on n’apportera pas un bon soin et un bon suivi dans la collectivité aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, on va se retrouver avec des événements malheureux où les policiers sont pris avec des gens en pleine crise. Une personne atteinte de maladie mentale peut décompenser à tout moment. Ils ont beau faire du mieux qu’ils peuvent, mais ce ne sont pas des psychiatres, ils n’ont pas de médicaments. Ils n’ont pas d’autres moyens que le taser ou l’arme à feu», a-t-il expliqué.

Le coroner rappelle que ça fait des années que les intervenants en santé mentale, les familles et les malades exigent plus de soutien du gouvernement. Mais rien ne bouge réellement.

Qu’en est-il de ses recommandations?

Une d’entre elles s’adressait à la formation des policiers qui doit intégrer des connaissances au niveau de la santé mentale.

«L’École nationale de police a été très proactive et avait déjà inclus cette formation avant même que j’émette mes recommandations. Au niveau des Cégeps, ça fait 15 ans qu’on tergiverse là-dessus. Et tout ce que je sais, c’est qu’on étudie la question.»

Le Service de police de la Ville de Montréal ainsi que la Ville de Montréal ont pour leur part fait leurs devoirs. Toutefois, les différents ministères auxquels des recommandations étaient faites n’ont jamais contacté le coroner.