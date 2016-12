Les Petits Frères: illuminer le Noël des personnes âgées

MONTRÉAL - Encore cette année, l'organisme Les Petits Frères tentera d'illuminer le Noël de plusieurs personnes âgées.

Les bénévoles de l’organisme se mobilisent pour partager quelques heures avec leurs «vieux amis», samedi et dimanche.



Selon Les Petits Frères, un aîné sur 5 au Québec passe un Noël sans famille ni aucun proche. Pour des milliers de personnes âgées, il n'y aura aucun repas en bonne compagnie, aucune visite, pas même un appel téléphonique la veille ou le jour de Noël.



En ce 24 décembre, des centaines de visites à domicile seront effectuées par des bénévoles des Petits Frères, à Montréal, Sherbrooke et Québec notamment, afin d’offrir un cadeau et un repas à un aîné.



Dimanche, jour de Noël, plusieurs centaines de personnes âgées seront reçues pour un dîner de Noël. A Montréal, le Centre Sheraton en accueillera plus de 450. La ministre des Aînés, Francine Charbonneau, le maire de Montréal, Denis Coderre, et la comédienne Béatrice Picard, marraine des Petits Frères, seront présents.



Des réceptions similaires se dérouleront à Laval, Sherbrooke, Québec, Longueuil, Rimouski, Trois-Rivières, Saguenay, Saint-Eustache, Thetford Mines et Terrebonne.