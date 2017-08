Les montgolfières envahissent Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Qc - Le 34e International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, prend son envol samedi.

Au cours des dix prochains jours, le festival devrait attirer près de 350 000 visiteurs.

Une centaine de ballons, de toutes les formes et couleurs, seront sur le site, en provenance de pays aussi éloignés que l'Australie et le Brésil.

L'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est le plus grand au Canada, et figure parmi les trois plus importants en Amérique du Nord.

Si le temps le permet, des envolées seront effectuées deux fois par jour, à 6h le matin et à 18h le soir.

Outre les montgolfières, spectacles, animation familiale et manèges sont aussi au programme de l'événement qui prendra fin le 20 août.