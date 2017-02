Les jeunes péquistes refusent de revenir à la charte des valeurs

VICTORIAVILLE, Qc - Les esprits se sont échauffés, dimanche matin, au Congrès du comité national des jeunes du Parti québécois (PQ), qui ont rejeté en bloc l'idée d'interdire le port des signes religieux pour tous les employés du secteur public et parapublic pendant leurs heures de travail.

«Cette proposition-là, à mon sens, ce n'est pas de la laïcité, c'est d'une certaine façon, jouer le jeu des racistes. Qui on va attirer au Parti québécois avec cette proposition-là?», a lancé sous les huées le délégué Laurent Constantin, devant une centaine de jeunes péquistes réunis dans une salle de congrès de Victoriaville.



Une quinzaine de délégués ont voté pour la proposition, qui consistait essentiellement à reprendre les aspects controversés de la charte des valeurs du gouvernement Marois.



«On est Québécois avant tout. C'est de cette façon que nous réussirons à inclure dans la société tous les Québécois de quelque origine qu'ils soient», a exposé Nicolas Turcotte, de l'association des Laurentides, qui avait avancé cette proposition pour le congrès.



Le débat a dû être prolongé pour permettre à plus de délégués de s'exprimer. Marc-André Bouvette, le nouveau président du Comité national des jeunes du PQ, et Ariane Cayer, la présidente sortante, se sont prononcés contre la proposition.



«Les gens sont tannés, les gens ont envie qu'on règle cette question-là une fois pour toutes et là nous, on a l'odieux d'aller secouer ça encore? Les gens sont plus capables», a lancé Mme Cayer.



Cette proposition a fait beaucoup jaser alors que les débats sur les accommodements religieux ont ponctué les débats à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le premier ministre Philippe Couillard a d'ailleurs récupéré cette nouvelle, samedi, pour prouver que le consensus de l'opposition n'existe pas.



Le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire demandent au gouvernement Couillard d'interdire le port des signes religieux seulement pour les fonctionnaires en position d'autorité.



Les jeunes péquistes se prononcent dimanche matin sur plusieurs autres propositions. Ils ont notamment adopté une résolution afin d'instaurer un mécanisme de destitution pour les députés et les élus municipaux qui sont formellement accusés d'un acte criminel et qui serait recommandé par le Commissaire à l'éthique.



Ils voteront également sur l'idée d'appliquer la loi 101 au collégial, ce qui irait à l'encontre de ce que défend le chef du parti, Jean-François Lisée.



Les jeunes péquistes avaient émis 260 propositions et ils votent dimanche matin sur 60 d'entre elles. Ils en retiendront 20, qui feront l'objet de débats au conseil national du Parti Québécois afin d'élaborer le programme du parti.