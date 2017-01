Les Hells Angels en voie de tasser la mafia

(98,5 FM) - Les meurtres liés au crime organisé ont été plus nombreux en 2016 et selon le journaliste spécialisé André Cédilot, les Hells Angels sont en train de tasser la mafia.

Le 1er août 2016, le mafieux Marco Pizzi a été victime d’une tentative de meurtre. Puis, dans la nuit du 13 au 14 décembre, son entreprise a été la cible d’un incendie criminel.

Lundi, son véhicule a été incendié dans le stationnement de son domicile, à Rivière-des-Prairies.

«Le crime organisé est en réorganisation en ce moment. Ce sont des messages qu’on passe à Marco Pizzi. C’est un mafieux calabrais. Il a grandi dans l’ombre du clan Rizzuto. Et il a fait son argent dans le trafic de drogues et le blanchiment d’argent en investissant beaucoup dans l’immobilier et dans l’automobile.

«Maintenant que le clan Rizzuto a laissé la place libre, plusieurs mafieux de la deuxième génération veulent sortir de l’ombre. On est à la troisième tentative de réorganisation de la mafia. Chaque fois que ça arrive, il y a des gens qui essaient de prendre plus de place», a expliqué André Cédilot, journaliste spécialisé en crime organisé et co-auteur de Mafia Inc.

Les Hells en bonne position

Selon M. Cédilot, les Hells Angels sont en train de prendre le contrôle de l’ensemble des activités du crime organisé.

«On sait que ce sont les Hells Angels qui ont le haut du pavé parce qu’ils ont beaucoup de relève au Québec. Alors que le bassin de recrutement pour les Italiens est beaucoup plus petit que les Hells. C’est aussi intéressant de savoir que le nom de Pizzi avait été retrouvé sur une liste noire d’un proche des Hells Angels en 2015.»