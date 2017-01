(98,5 FM) - Pour que le réseau de la santé québécois soit plus accessible à la population, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) a émis sept recommandations, dont celle de ne plus payer les médecins à l'acte.

Guillaume Hébert est chercheur à l’IRIS et co-auteur de l’étude sur le système de santé québécois. Après avoir analysé le système de santé, ils ont émis sept recommandations, dont la première est de ne plus payer les médecins à l’acte.

Selon le chercheur, le statut des médecins, soit le fait qu’ils soient travailleurs autonomes, leur donne beaucoup d’indépendance par rapport à leurs collègues de travail. De plus, les médecins québécois gagnent 7,6 fois plus que le salaire moyen au Québec.

«Alors que la moyenne de l’OCDE, c’est plutôt trois fois. On voit donc l’importance et la disproportion qu’a prises le salaire des médecins au Québec. Ce qu’on entend de plus en plus, c'est que les gens sont exaspérés par la rémunération des médecins, en particulier depuis 2007. C’est à ce moment que ça s’est joué. Depuis 2007, c’est sans commune mesure, c’est souvent une moyenne de 7% par année, et ce, en pleine année d’austérité. C’est inexplicable», soutient Guillaume Hébert en entrevue à Dutrizac mercredi.

«Quand on donne autant aux médecins, il en manque ailleurs», ajoute-t-il.

Selon le chercheur, un des effets pervers du paiement à l’acte des médecins est qu’ils ont tendance à garder les actes pour eux et de ne pas travailler en équipe.

«S’ils gardent les actes pour eux, ils gardent le revenu qui vient avec. Il y a plein d’autres professionnels qui pourraient en faire plus pour aider le système de santé. Le nerf de la guerre, c’est le travail d’équipe. Le médecin doit comprendre qu’il ne peut pas être un joueur qui joue seul.»

Le patient au centre, vraiment?

Alors que le premier ministre québécois Philippe Couillard et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette n’arrêtent pas d’affirmer que les patients sont au centre du système de santé, M. Hébert prétend que c’est une «exagération».

La centralisation bureaucratique malsaine qui s’est développée au cours des 10-15 dernières années nuit au système de santé.

«C’est un processus nous a amenés à éloigner les décisions des patients de plus en plus. Ça nous amène à répondre davantage à des besoins démocratiques plutôt qu’à des besoins de la population. Aussi, tous les inputs de la population, des patients de la communauté, les contrepoids disparaissent. On a aboli toute forme de voix discordante.»