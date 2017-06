«Les gens ne le (Trump) croient plus»

(98,5 FM) - Quoi qu'en pense le clan de Donald Trump, le témoignage de James Comey devant le comité sénatorial de renseignement, jeudi, n'aidera pas du tout la cause du président américain.

Durant son témoignage devant le comité sénatorial du renseignement, jeudi, l'ancien patron du FBI, James Comey, a indiqué à plus d’une reprise que le président américain Donald Trump avait menti.

En entrevue avec Paul Houde, le spécialiste de la politique américaine, Jean-Marc Léger, est d’avis que le témoignage de James Comey sera dommageable pour la crédibilité de Donald Trump.

«M. Trump est vraiment mal en point aujourd’hui. Après le témoignage d’aujourd’hui, il va vaciller et vous allez voir les sondages, ça va commencer à descendre. Le problème, c’est que les gens ne le croient plus. Même ceux qui l’ont appuyé se disaient qu’il était un menteur, mais s’il réalise 20% de ce qu’il dit, c’est suffisant. Le problème, c’est qu’il ment la plupart du temps. On vient d’atteindre les bas-fonds. Imaginez, le président va perdre sa crédibilité à tous les jours quand il va parler à un chef étranger ou à l’interne. C’est un président qui va être de plus en plus isolé.»